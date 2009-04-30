У Каліфорнії створили надшвидкісну відеокамеру

Американські вчені розробили найшвидшу відеокамеру, що знімає більше шести мільйонів кадрів на секунду (звичайна камера, для порівняння, знімає зі швидкістю 30 кадрів на секунду).

Винахід може знайти найширше застосування для вивчення швидких і непередбачуваних процесів: від горіння і вибуху до комунікації між клітинами, пишуть автори розробки у статті для журналу Nature.

В новій камері використовуються стандартні технології волоконної оптики, які за необхідності дозволять підвищити роздільну здатність камери з 2,5 тисяч пікселів до 100 тисяч, а швидкість зйомки збільшити до 10 мільйонів кадрів на секунду.

На відміну від побутових цифрових відеокамер, де зображення формується за допомогою мільйонів напівпровідникових детекторів, що реагують на світло, в розробці Каліфорнійського університету використовується всього один такий детектор. Двовимірне зображення поступає в детектор у вигляді одновимірного потоку світла.

Автори публікації в недалекому майбутньому сподіваються отримати тривимірні зображення з такою ж швидкістю зйомки.

За матеріалами tsn.ua