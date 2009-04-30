«АероСвіт» запровадив он-лайн реєстрацію

Авіакомпанія «АероСвіт» – Українські авіалінії» запровадила послугу он-лайн реєстрації (On-Line Check-in) на своєму сайті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, протягом початкового періоду ця послуга діє тільки на напрямах Київ–Москва (Шереметьєво) і Київ–Харків.

За даними компанії, «незабаром реєстрація на сайті авіакомпанії буде доступна на решті напрямів».

Під час реєстрації пасажир може самостійно обрати собі місце на борту літака, посадковий талон потрібно роздрукувати на принтері та взяти з собою. Якщо крім ручної поклажі в пасажира є додатковий багаж, він може його здати на спеціальній стійці в міжнародному терміналі В або на стійці реєстрації бізнес-пасажирів у регіональному терміналі А аеропорту «Бориспіль» (Київ). Послуга On-Line Check-in дає пасажирам змогу швидше пройти реєстрацію в аеропорту і, таким чином, заощаджує час на підготовку до перельоту.

Он-лайн реєстрація відкривається на сайті за 20 годин і закривається за 2 годин 40 хвилин до виконання рейсу. Послуга доступна тільки пасажирам з електронним квитком.

Як повідомляв УНІАН, з 28 квітня авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) першою в Україні запровадила нову послугу - он-лайн реєстрацію на рейс.

Нагадаємо, «АероСвіт» першим з авіаперевізників країн СНД запровадив електронні квитки на своїх маршрутах у серпні 2005 року.

Перевага електронного авіаквитка полягає в тому, що його неможливо втратити, забути або пошкодити. Квиток у цифровій формі не може бути вкрадено.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена 1994 року, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником, який оперує широкою маршрутною мережею та літаковим парком, що налічує з 16 суден Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує більш як 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі та Бангкока, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні та регіональні центри України.