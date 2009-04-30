Донецька дитяча залізниця відкриє новий сезон

2 травня об 11.00 в парку ім. Ленінського комсомолу (Донецьк) відбудеться відкриття 37-го сезону роботи Донецької дитячої залізниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Унікальність дитячої залізниці у тому, що всі роботи виконують юні залізничники. Мала дорога в травні працюватиме на вихідних і святкових днях, а впродовж літа — з четверга до неділі. Перший рейс — об 11.40, за день здійснюється 6 рейсів.

Довідка УНІАН. Дитяча магістраль почала свою роботу 19 травня 1972 року в парку ім. Ленінського комсомолу. Дорогою курсує локомотив з чотирма вагонами. Пасажири можуть здійснити 25-хвилинну поїздку за маршрутом ст. Піонерська — ст. Шахтарська. Довжина маршруту — 2,1 км. Вартість дитячого квитка — 3.60 грн., дорослого — 4.80 грн. (відповідно до приміського тарифу). 2008 року Донецька дитяча залізниця перевезла понад 3,5 тис. пасажирів.

До літньої практики допущено 1080 дітей — учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл Донецька, Макіївки та Ясинуватої. Станції Піонерська та Шахтарська оснащені необхідним технічним устаткуванням, там майбутні залізничники вчаться майстерності машиністів, колійників, вагонників, провідників, чергових по станції та набувають навики інших спеціальностей.

Дитяча залізниця налічує 79 гуртків у загальноосвітніх школах і чотири факультативи на самій залізниці.