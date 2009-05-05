Японські пивовари виготовлятимуть автомобільне біопальне

Виробник алкогольних і прохолоджувальних напоїв, широко відома в Японії пивоварна компанія Асахі почне серійне виробництво біоетанолу - біопального для автомобілів вже наступного року, повідомила в неділю економічна газета Кейдзай сімбун.

Як передає РИА “Новости”, для виробництва біопального компанія має намір використати досвід в технології бродіння, накопичений за роки виробництва пива, і новий, розроблений в її надрах, вид цукрової тростини.

Якщо традиційна цукрова тростина дає за рік урожай 60-80 тонн з гектару, то новий вигляд цієї рослини здатний збільшити врожайність удвічі - до 100-120 тонн з гектару.

Біоетанол при використанні як пальне для автомобілів не дає у вихлопі діоксиду вуглецю. Фахівці компанії розраховують, що при виробництві нової цукрової тростини на площі понад 2 тисячі гектарів, ціна нового пального виявиться майже вдвічі нижчою за ціну бензину. Якщо наразі собівартість бензину дорівнює 60 йенам (близько 6 доларів) за літр, то виробництво біоетанолу коштуватиме 30-40 йен (близько 3-4 долари) за літр.

Результати експериментального періоду буде підбито в березні наступного року, а вже з квітня компанія розраховує приступити до монтажу устаткування для серійного виробництва.