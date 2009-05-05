Лондон туристи визнали найбруднішим у ЄС

Туристи називають Лондон найбруднішим містом Європи.

Як повідомляє сьогодні Le Monde, про це свідчать результати опитування, проведені веб-сайтом TripAdvisor серед 2400 туристів.

Згідно з результатами опитування, Париж вважається переоціненим містом Європи, а Брюссель – найнуднішим.

Крім того, туристи вважають парижан не надто люб’язними, а жити у столиці Франції дуже дорого, лише трохи дешевше, ніж в Лондоні.

Разом з тим, туристи кажуть, що Париж залишається основним напрямком гастрономічних подорожей, а Лондон – найкращим містом для любителів нічного життя та парків і скверів.

Найромантичнішим туристичним напрямком вважається Венеція, яка випередила Париж та Рим.

Найвідкритішими учасники опитування назвали жителів столиці Ірландії Дубліна, а найчистішим містом - Копенгаген.

Барселона вважається містом мрії для туристів, які цікавляться архітектурою, натомість Варшава – кошмарним містом.