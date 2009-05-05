Nemiroff і «Козирна Карта» домовилися про співпрацю

Компанія Nemiroff, один з найбільших виробників алкогольних напоїв, і мережа ресторанів «Козирна карта» уклали договір про довгострокову співпрацю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Nemiroff.

Повідомляється, що продукція Nemiroff буде представлена у всіх ресторанах «Козирна Карта» по Україні. Співпраця також передбачає лістинг горілки Nemiroff.

Крім того, найкозирніші вечірки і події року пройдуть за участі Nemiroff.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один з найбільших виробників алкогольних напоїв в Україні, продукція якого поставляється в 55 країн світу.

У структуру холдингу входять управляюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торгове представництво Nemіroff у Росії і Торгове представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International з штаб-квартирою у Будапешті (Угорщина).

Виробничі потужності компанії – 2 лікерогорілчані заводи - розташовані у місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розлив продукції у Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікерогорілчаний завод «Ярославський» (входить у ФДУП «Росспиртпром»)

Асортиментний портфель продуктів під міжнародним брендом Nemіroff нараховує 26 позицій.

За підсумками 2008 р. сукупний об`єм продажів продукції під міжнародним брендом Nemiroff збільшився до 482,9 млн. дол., що на 0,8% більше, ніж у 2007 р. Загальний об`єм виробництва склав 7,7 млн. дал.

"Козирна Карта" - мережа ресторанів, до якої входять більш 120 ресторанів на території України і за її межами. 5 ресторанів "Козирної Карти" працюють у Нью-Йорку (США).