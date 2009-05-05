INKERMAN у 2009 р. збільшив продаж вин на 60%

Продажі вин INKERMAN за I квартал 2009 року збільшились на 60% - до 1,04 млн. л проти 653,2 тис. л у 2008 р. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Інкерманського заводу марочних вин».

Наголошується, що значну частину росту продаж у 2009 р. забезпечила виведена на ринок менше року тому Колекція молодих вин від ТМ INKERMAN. За 3 місяці було реалізовано 333,08 тис. л вин цієї колекції.

Довідка УНІАН. Інкерманський Завод Марочних Вин — підприємство класичного виноробства Криму, яке спеціалізується на виробництві сухих марочних вин. Загальна площа винних підвалів ІЗМВ складає 5,5 га.

Перший Національний Виноробний Холдинг входить до складу корпорації «Логос» (м. Дніпропетровськ). Як структура, що управляє, Перший Національний Виноробний Холдинг об`єднує лідерів українського виноробства: ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" (м. Севастополь, АР Крим), АВФ "Таврія" (р. Нова Каховка, Херсонська область), а також первинні бази виноробства: ТОВ "Качинский+" (АР Крим, Севастопольська зона виноробства) і ЗАСО "Чорноморець" (АР Крим, Бахчисарайський район), радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників Холдингу - більше 4 тис. га.

Перший Національний Виноробний Холдинг є власником таких торгових марок як INKERMAN, «Таврія», «Георгіївський Кавалер», «ALeXX». З 2005 року ПНВХ є ексклюзивним постачальником продукції Remy Cointreau в Україні (коньяки Remy Martin, лікери Cointreau, шампанське “Piper-Heidsieck”, бренді Metaxa).