Вулиці Рівного прибиратиме вакуумно-підмітальний автомобіль, зібраний на одному з підприємств Чернівців.

Як передає кореспондент УНІАН, нова прибиральна машина, яку придбали за 1 млн. 100 тис. грн., не лише чиститиме проїжджу частину, а й прибиратиме тротуари. Причому, аби окупитися, працюватиме і вдень, і вночі. Єдине, про що комунальники просять водіїв, - не паркувати автівки вздовж дороги, аби не заважати працювати "пилосмоку".

Новий автомобіль-пилосмок забирає пил з міських вулиць, прибирає їх від сміття ще й поливає.

Що ж до двірників, то універсальна машина “не забере їхнього хліба”, запевнив міський голова Рівного Володимир ХОМКО.