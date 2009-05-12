Японський фермер виростив кавуни у формі серця

Кавуни у формі серця виростив японський фермер до Дняня матері, який 10 травня відзначала Японія. Хіроїті КІМУРА із префектури Кумамото вирощував ці кавуни майже три роки, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За словами Х.КІМУРИ, серцеподібний кавун присвячений його дружині і водночас символізує загальну прихильність сімейної пари до фермерської праці. Кавуни продаються в місцевому універмазі за ціною близько $150.

День матері в Японії традиційно відзначається кожної другої неділі травня.