У Луцьку страйкують працівники електротранспорту

У Луцьку через страйк працівників підприємства електротранспорту з парку не вийшов жоден тролейбус, а також автобуси, які працюють у режимі маршрутного таксі на чотирьох найпопулярніших у місті маршрутах.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники вимагають виплатити їм зарплату за останні три місяці. Страйк триватиме доти, доки не буде погашено усю заборгованість, заявили у страйковому комітеті підприємства.

Як повідомила на сьогоднішній оперативній нараді перший заступник міського голови Лариса СОКОЛОВСЬКА, заборгованість із зарплати та вкрай важкий фінансовий стан змусили вдатися до такого кроку працівників цього підприємства. Вона не виключає, що доведеться вживати непопулярних заходів, зокрема, перевозити пільговиків рівно на таку суму, яку буде виділено з держбюджету.

Також Л.СОКОЛОВСЬКА поінформувала, що мер Луцька Богдан ШИБА зараз перебуває у Києві, де урядова комісія розглядатиме питання компенсацій за пільгові перевезення пасажирів.

При цьому заступник міського голови Петро ГОЦАЛЮК перебуває на Луцькому підприємстві електротранспорту, де спілкується зі страйкарями.

Як повідомлялося, заборгованість із виплати зарплати працівникам Луцького підприємства електротранспорту сягнула 1 млн 684 тис. грн. Борг утворився в основному через те, що підприємство постійно недоотримує дотації на покриття затрат із перевезення пільгових категорій населення з державного бюджету. Тільки цього року, з урахуванням рівномірного розподілу субвенцій по місяцях, недоотримано 1 млн. 815 тис. грн., борги минулих років – ще 217 тис. грн.