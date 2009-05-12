Попит на шотландське віскі у світі скорочується

Обсяги експорту скотчу з Великобританії у 2008 році знизилися на 5%, тоді як виручка від продажу цього напою зросла на 8% до 4,6 млрд. дол.

Експорт шотландського віскі, який складає чверть всього експорту напоїв і продуктів харчування з Великобританії, скоротився у 2008 році через падіння попиту на напій у США, Франції та Іспанії, повідомляє Bloomberg.

Утім, завдяки зростанню цін виручка від експорту збільшилася на 8% до 3,06 млрд. фунтів стерлінгів (4,6 млрд. дол.). Прибуток від експорту віскі росте вже четвертий рік поспіль.

Експорт у США, другу після Франції країну-імпортера скотчу в світі, знизився в обсязі та виручці на 11%. Компанія Diageo Plc, яка виробляє віскі Johnnie Walker, повідомила про зниження виручки у III кварталі у зв`язку з тим, що американські дистриб`ютори і оптовики скоротили свої складські запаси. Виробник Chivas Regal, компанія Pernod- Ricard SA оголосила про зниження свого прогнозу з річних фінансових результатів, пояснюючи це тими ж причинами.

При цьому обсяг експорту віскі до Франції впав на 8%, тоді як виручка від продажу цього напою виросла на 22%. Обсяг експорту до Іспанії знизився на 13%, а виручка зросла на 8%.

За матеріалами BFM.ru