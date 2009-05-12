Венесуела випустила перший власний мобільник

Київ. Президент Венесуели Уго ЧАВЕС в ході щотижневої програми "Алло, президент” представив перший мобільний телефон вітчизняної збірки Вергатаріо (Vergatario).

Телефон за китайською технологією. "Цей телефон незабаром стане таким, що буде найкраще продаватися не тільки у Венесуелі, але й у всьому світі", - заявив У.ЧАВЕС.

Мобільник коштує 14 доларів. Він виконує різні мультимедійні функції (Інтернет, MP3, SMS), а також забезпечений камерою, хронометром, будильником і навіть ліхтариком. Для членів уряду і вищих державних службовців розробили спеціальну версію телефона, у якій блокується відстежування розмов і їх запис сторонніми.

"Я сьогодні ж подзвоню по новому мобільному телефону Фіделю КАСТРО, і американські супутники не зможуть ні записати нашу розмову, ні визначити, звідки дзвонили", - додав президент Венесуели. Перший дзвінок в прямому ефірі він зробив своїй мамі і привітав її з Днем матері.

Телефонні апарати Vergatario збирають на фабриці в місті Пунто-Фіхо у 330 кілометрах на захід від столиці країни. Китайській компанії ZTE належать 15% акцій цього державного підприємства. Перші 10 тисяч венесуельських мобільників було розподілено, в основному, між передовиками виробництва. У відкритий продаж телефон надійде у середу. Для задоволення передбачуваного попиту у жовтні за допомогою китайських партнерів передбачається запустити другий цех зі зборки телефонів у Каракасі. Щорічно планується випускати близько 4 млн. мобільників, які також експортуватимуться в інші країни Латинської Америки.