Данці – найщасливіші у світі

Журнал Forbes назвав найщасливіші країни у світі, серед яких лідирує Данія.

Рейтинг задоволення життям у данців найвищий - 90,1, а погляд на майбутнє ще оптимістичніший - 92,3. Ця нація має всі підстави бути задоволеною: ВВП на душу населення становить $68362 при рівні безробіття 2%.

До першої трійки країн, де громадянам добре живеться, також увійшли Фінляндія та Голландія.

Forbes вважає, що найбільше задоволені життям громадяни у країнах із демократичними й економічними свободами та високим рівнем життя. Проте не в грошах щастя, підтверджують норвежці. При ВВП розміром $98822 на душу й низьким безробіттям (2,6%) індекс задоволення життєвими реаліями тут помітно нижчий - 76,5. У підсумку найзаможніше населення Європи в рейтингу щастя опинилося лише на 9-му місці.

У десятку найщасливіших також потрапили Ірландія, Швеція, Швейцарія, Канада, Нова Зеландія та Бельгія. Forbes назвав і країну, де люди почуваються найменш щасливими, - це Китай.

Рейтинг щастя складали на основі статистичних даних міжнародних організацій і опитування, проведеного Gallup World Poll у 140 країнах.

За матеріалами РИА Новости