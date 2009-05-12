У Росії закликають споживати рибу

У Москві з`явилися зовнішні рекламні щити, що закликають населення споживати рибну продукцію. Наступні на черзі – Санки-Петербург і Владивосток, повідомив керівник Центру громадських зв`язків Росриболовства Олександр САВЕЛЬЄВ. За його словами, усього у столиці з`явиться тисяча білбордів та інших носіїв з соціальною рекламою, мета якої - просування російської риби до російського споживача.

Як повідомляв раніше радник Росриболовства Сергій ЖИГУНОВ, масштабна "рибна" рекламна кампанія охопить близько 50 російських міст. "Риба чекає!" - такий слоган соціальної реклами. Заклик ілюструється різноманітними рибними стравами, починаючи з "народних" кільки, вобли і оселедця і закінчуючи судаком. "У рекламі пропагуються соціальні сорти риби, використовуються відповідні вислови класиків російської літератури", - розповів О.САВЕЛЬЄВ.

За його словами, наразі столична влада затвердила 6 макетів для зовнішньої реклами. Надалі у рекламі передбачається використовувати також репродукції відомих живописних полотен "рибного" змісту. "На жаль, ми абсолютно забули, що риба – наш національний продукт харчування. Саме рибі надавали перевагу у порівнянні з м`ясом наші предки. Середа і п`ятниця у православ`ї традиційно були пісними днями, у які дозволялися тільки рибні страви. У Радянському Союзі "рибний день" був призначений в 1932 році ухвалою Наркомпостачу", - нагадав представник Росриболовства.

За словами О.САВЕЛЬЄВА, у СРСР тоді споживали в середньому по 23 кг риби на людину на рік, сьогодні ж цей показник у Росії складає 13-14 кг. "Сьогодні традиції споживання риби майже втрачені. Проте, рибна кулінарія знаходиться напередодні справжнього ренесансу. У Росії не треба прищеплювати культуру споживання риби. Її потрібно відновлювати", - додав О.САВЕЛЬЄВ. Він також нагадав, що Роспотребнадзор і інститут харчування РФ розробили і опублікували антикризове меню, в якому риба є пріоритетним продуктом і за дієтичними, і за ціновими характеристиками. Росриболовство, у свою чергу, ініціювало відкриття по всій країні магазинів "Океан", у яких великий асортимент рибної продукції поєднуватиметься з доступною ціною. Ця ініціатива отримала широку підтримку. Сьогодні у Росії вже запрацювали 42 "Океани" у майже 30 містах.

За матеріалами РИА Новости