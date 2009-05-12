У Києві відкриється виставка "Ювелір Експо Україна"

14 травня 2009 року у виставковому центрi України “КиївЕкспоПлаза" вiдкриється 17 мiжнародна виставка "Ювелiр Експо Україна 2009". Органiзатори виставки - АТ "Київський мiжнародний контрактовий ярмарок" та Асоцiацiя ювелiрiв України.

Новинкою виставки стане "Галерея ексклюзивних виробiв", яка буде представлена окремою експозицiєю. В одному мiсцi одночасно будуть зiбранi ексклюзивнi вироби ювелiрних компанiй. Придбати один чи декiлька з таких виробiв вiдвiдувачi зможуть безпосередньо на виставцi.

Всi бажаючi на власнi очi зможуть ознайомитися з експозицiями обладнання, iнструментiв, витратних матерiалiв для ювелiрного виробництва i обробки камiння, торговим та демонстрацiйним обладнанням, упаковкою на спецiалiзованiй виставцi "Ювелiр Маш Експо 2009".

Разом з "Ювелiр Експо Україна 2009" відбудеться спецiалiзована виставка "Салон аксесуарiв та модних прикрас 2009". Відвідувачі зможуть придбати цiкавi речi для себе i свого дому.

Офiцiйне вiдкриття виставок "Ювелiр Експо Україна 2009", "Ювелiр Маш Експо 2009", "Салон аксесуарiв та модних прикрас 2009" вiдбудеться 14 травня 2009 року о 12:00 у першому павiльйонi ВЦ "КиївЕкспоПлаза" (м.Київ, вул. Салютна, 2-б, ст. м. "Нивки").

Години роботи виставок: 14 травня – з 12:00 до 19:00;

15-16 травня – з 10:00 до 19:00;

17 травня – з 10:00 до 17:00.