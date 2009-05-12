В Україні закрито 99% гральних закладів

В Україні на виконання рішення уряду станом на 11 травня закрито 99% або 10 тисяч 319 гральних закладів, у тому числі 2 тисячі 664 розташованих у житлових будинках.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

На виконання рішень уряду Міністерство внутрішніх справ ужило ряд заходів щодо перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу, з питань дотримання вимог чинного законодавства і ліцензійних умов, зупинення діяльності гральних закладів для забезпечення їх перевірки контролюючими та наглядовими органами, а також щодо повного припинення діяльності таких закладів, розташованих у житлових будинках.

Водночас решта гральних закладів продовжують свою діяльність усупереч розпорядженню уряду та дорученню першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА. Зокрема, до таких суб’єктів господарювання належить ТОВ «Максбет», йдеться у повідомленні.

На даний час здійснюється перевірка законності їхньої діяльності, у т.ч. щодо правомірності використання під гральні заклади житлових приміщень, дотримання ліцензійних умов діяльності, порядку патентування, надання послуг споживачам і порядку розрахунку з ними, правил пожежної безпеки, санітарних норм і правил, установлення законності походження грального обладнання та з інших питань. До проведення цих перевірок залучаються інші контролюючі органи.

Крім того, МВС повідомило, що протягом 2008-2009 рр. на виконання доручень уряду тричі проводились перевірки гральних закладів. Було перевірено понад 9 тис. суб’єктів господарювання. Викрито 3,9 тис. фактів протиправної діяльності, у т.ч. 1,8 тис. – надання послуг без відповідної ліцензії та 2,2 тис. – без патенту. Виявлено 13,5 тис. одиниць грального обладнання (ігрові автомати та столи), яке функціонувало без дозвільної документації. За результатами перевірок було складено більше 2,9 тис. адміністративних протоколів. За виявленими правопорушеннями МВС направило до Мінфіну, обласних та міських державних адміністрацій інформації для скасування ліцензій на здійснення діяльності у сфері грального бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, уряд своїм розпорядженням 7 травня доручив Міністерству фінансів і державним адміністраціям з 8 травня призупинити на місяць дію ліцензій на ведення грального бізнесу для проведення протипожежної та санітарної перевірок відповідних закладів.

«Те, що відбулося у гральному закладі у Дніпропетровську, на мій погляд, є велика вірогідність, що в такому ж стані більшість гральних закладів країни, тому що ігрові зали відкривали де завгодно, і в найбільш не пристосованих умовах», - сказала прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, мотивуючи необхідність припинення дії ліцензій.

У Дніпропетровську в ніч на 7 травня в приміщенні залу ігрових автоматів, розташованого на першому поверсі житлового будинку, сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

За даним фактом Жовтневе райвідділення міліції Дніпропетровська порушило кримінальну справу за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).