"Клуб сімейного дозвілля" відкрив дистрибуційний центр у Харкові

У Харківській області розпочав роботу найбільший на Східній Україні дистрибуційний центр компанії «Книжковий клуб» Клуб сімейного дозвілля», яка належить Direct Group – підрозділу міжнародного медіахолдингу Bertelsmann AG (Німеччина).

Як передає кореспондент УНІАН, дистрибуційний центр відкрився 20 травня в селищі Солоницівка Харківської області.

За словами керівника групи компаній «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» Олега ШПІЛЬМАНА, бюджет будівництва становить 10 млн. євро.

Генеральний директор компанії Direct Group Bertelsmann Фернандо КАРРО зазначив, що це перший будівельний проект Direct Group у Європі. За його словами, український бізнес Direct Group з 16 країн, де ця компанія провадить діяльність, стає п’ятим за потужністю. Ф.КАРРО також відзначив можливість розширення бізнесу Direct Group Bertelsmann.

Він акцентував на перспективності східноєвропейського ринку, зазначивши, що попри загальноєвропейську тенденцію до зменшення кількості членів «Книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля», в Україні їхня кількість зростає.

«Ми реалізували минулого року більш як 16 мільйонів книг. Нашими клієнтами є майже 2 мільйони сімей в Україні і 700 тисяч сімей в Росії», - додав О.ШПІЛЬМАН. «Ми збираємося використовувати харківський центр для співробітництва з Росією», - доповнив Ф.КАРРО.

Найближчим часом, за словами генерального директора, Direct Group Bertelsmann планує розширювати мережу фірмових книжкових магазинів в Україні.

Довідка УНІАН. Direct Group Bertelsmann входить у холдинг Bertelsmann AG та провадить бізнес за такими напрямками: медіаклуби, мережі книжкових та інтернет-магазинів, видавницька та дистрибуцій на діяльність. Компанія володіє мережею з 700 клубних центрів і книжкових магазинів у 16 країнах Європи та Америки.