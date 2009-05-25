У Ялті відкрили олімпійський басейн з морською водою

У Ялті, у готельному комплексі «Ялта-Інтурист», після повної реконструкції урочисто відкрили єдиний у Криму олімпійський басейн з теплою морською водою. Оновлення басейну, а саме - встановлення нових систем фільтрації та переливання морської води (воду з дна Чорного моря «переганяють» угору по системі комунікацій на відстань 1 км, переведення басейну з солоної на прісну воду відбувається протягом 72 годин), заміна внутрішнього опорядження чаші басейну, спорудження дитячого басейну, зайняло близько чотирьох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації оновленої спортивної споруди, яка багато років слугувала, зокрема, для проведення тренувальних зборів національної та олімпійської збірної України з плавання, що має відтепер розширені тренувальні можливості, взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА, президент Федерації плавання України Олег ДЬОМІН, голова комітету ВРУ з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму Павло КОСТЕНКО, 4-разова олімпійська чемпіонка з плавання Яна КЛОЧКОВА, чемпіон світу, чемпіон Європи, багаторазовий володар кубка світу з плавання Денис СИЛАНТЬЄВ, представники організацій, які брали участь у реконструкції басейну та її фінансуванні, спортивної громадськості Криму.

Генеральний директор готелю «Ялта-Інтурист» Олександр РАДУКАН під час церемонії відкриття оновленого басейну, зокрема, зазначив, що ще в проектній документації 70-х років минулого століття цей басейн значиться як олімпійський. Він подякував партнерам, завдяки яким здійснено реконструкцію: АБ «Південний», «який продовжував фінансувати проект у найважчі для української економіки місяці», а також генеральному підрядникові - групі компаній «АТМ». А.РАДУКАН висловив сподівання, що басейн стане надійною підмогою у справі підвищення якості туристичного сервісу в Ялті і загалом у Криму, і «має неабияк допомогти нашим спортсменам у їхній підготовці».

П.КОСТЕНКО назвав відкриття реконструйованого басейну «унікальною подією для Криму», це, на його думку, дає спортсменам змогу тренуватися під час міжсезоння, а готелю приймати гостей з високим рівнем сервісу.

С.БУБКА також привітав присутніх зі «справді великим святом». За його словами, «це дасть змогу нашим олімпійцям, нашій національній збірній команді відновити тренувальні збори тут, у цьому прекрасному комплексі». Він додав, що «нам потрібні такі басейни, це сьогодні справді злободенна тема, тому для спорту сьогодні святкова подія».

Перед присутніми виступили також уславлені українські спортсмени Я.КЛОЧКОВА і Д.СИЛАНТЬЄВ. Їм було надано почесне право перерізати символічну стрічку.

Для учасників церемонії було продемонстровано лазерне шоу на воді.