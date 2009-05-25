У Херсоні заборонили вуличну рекламу

Мерія Херсона ввела обмеження на зовнішню рекламу в історичному центрі міста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету міської ради.

Згідно з повідомленням, мерією введено мораторій на прийом заявок на розміщення нових стаціонарних вуличних рекламоносіїв, а також на продовження дії раніше виданих дозволів на встановлення зовнішніх рекламоносіїв.

Зокрема, мораторій стосується розміщення в історичному центрі міста наступних стаціонарних рекламних конструкцій: біг-бордів (розміром 3х6 м, 3х12 м), бек-лайтів розміром 3х4 м, призматронів, а також рекламоносіїв на ліхтарних стовпах і лініях для електротранспорту.

Також введено мораторій на розміщення стаціонарних рекламних конструкцій розміром 3х6 м і 3х12 м на центральному проспекті Херсона – проспекті Ушакова і на набережній річки Дніпро.