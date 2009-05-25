У Рівному на Святі пива співав Шон Карр

У неділю в Рівному відбулося традицийне Свято пива, родзинкою якого було безкоштовне частування ямінним напоєм та виступ англійського зятя прем’єр-міністра України Шона КАРРА з рок-ансамблем «D.V.S.»

Як передає кореспондент УНІАН, цього разу організатори свята присвятили його 100-річчю місцевого пивзаводу.

Нині рівненські пивовари намагаються зберегти традиції виготовлення ячмінного напою, започатковані тут чеськими переселенцями. Архівні джерела свідчать, що перший пивзавод у тодішній царській Росії було побудовано у другій половині ХІХ століття у селі Глинськ нині Здолбунівського району Рівненської області.