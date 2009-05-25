Продукти зі вмістом ГМО більше 0,1% будуть маркуватися

Продукти, що містять ГМО (генетично модифіковані організми), повинні маркуватися з 1 липня. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468, опублікованій на сайті уряду.

Кабмін своєю постановою затвердив Порядок етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми чи вироблені з їх використанням і вводяться в обіг.

Згідно з постановою, харчовий продукт, що містить ГМО, - це такий харчовий продукт, який повністю чи окремі його складники містять генетично модифіковані організми, уміст яких перевищує 0,1%.

Етикетування харчових продуктів, які містять ГМО, здійснюється виробником (постачальником) шляхом нанесення на етикетку відповідної позначки.

У переліку складників харчового продукту після кожного складника, який містить генетично модифіковані організми або вироблений з їх використанням, у дужках наноситься позначка “генетично модифікований” або такий, що “містить генетично модифікований організм або виготовлений з його використанням” з вказівкою найменування організму або до кожного такого складника робиться відповідна виноска. Позначка друкується таким же шрифтом, що й перелік складників.

Для харчових продуктів, які містять одну таку складову, позначка “генетично модифікований” або такий, що “містить генетично модифікований організм або вироблений з його використанням” із вказівкою найменування організму вказується після загальної назви харчового продукту і друкується таким же шрифтом, що й назва.

Етикетування харчових продуктів з ГМО, які реалізуються без упаковки або з упаковкою, площа поверхні якої складає менше 10 кв. см, здійснює продавець шляхом проставляння відповідної позначки на ярликах поряд з назвою харчового продукту або на пакувальному матеріалі таким же шрифтом, що і назва харчового продукту.

Етикетування харчових продуктів, які не містять ГМО або уміст яких складає менше 0,1%, може бути здійснене шляхом проставляння позначки “Без генетично модифікованих організмів”. Відзначена інформація підлягає перевірці у встановленому Держспоживстандартом порядку.

Харчові продукти, які містять генетично модифіковані організми чи вироблені з їх використанням і введені в обіг в Україні, на яких не проставлені відповідні позначки, підлягають вилученню з обігу.

Постанова вступає в силу з 1 липня 2009 року.

Нагадаємо, запровадження маркування продукції, яка виробляється з використанням генетичної модифікованої сировини, відкладається з кінця 2007 року.

З листопада 2008 року в Україні діє державний стандарт маркування харчових продуктів, згідно з яким, усі продукти харчування, які містять ГМО, мають маркуватися.