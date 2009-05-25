Понад 70% поляків відчули наслідки світової кризи

За даними опитування центру TNS OBOP, проведеного в травні, яке наводить TVN24, не бачать рецесії у Польщі 28% опитаних.

TNS OBOP зазначив, що найбільше відчувають кризу громадяни літнього віку та без вищої освіти, які живуть в малих містах та селах.

Водночас серед осіб з вищою освітою, які мешкають у великих містах, більше тих, хто не відчув наслідків кризи.

На думку 55% опитаних, у Польщі «легка криза», на переконання 18% - «глибока криза».

22% респондентів вважають, що польська економіка через кризу просто розвивається повільніше.

38% опитаних вважають, що в найближчі три роки умови життя в Польщі погіршаться, 37% переконані, що жодних змін не станеться, та 20% впевнені в покращенні умов життя.

За даними дослідження, серед тих, хто оцінює ситуацію в країні як позитивну, було більше прихильників правлячої з кінця 2007 року в країні партії «Громадянська платформа».

Негативно ситуацію в країні оцінювали здебільшого прихильники найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість», котра керувала Польщею з 2005 року по кінець 2007 р.

«Чим більше особа цікавиться політикою, тим позитивніші її оцінки ситуації в країні», - зазначив TNS OBOP.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування TNS OBOP, проведеного у листопаді 2008 року, 66% поляків заявляли, що не відчувають наслідків кризи, яка загострилась в жовтні після банкротства фінансового гіганта Lehman Brothers.

Наприкінці січня TNS OBOP оприлюднив опитування, згідно з яким, понад 80% поляків, незважаючи на кризу, задоволені своїм життям.

У березні, за даними CBOS, понад 50% поляків сказали, що не відчувають кризи.

Довідка УНІАН. Більшість експертів, попри світову кризу, до квітня прогнозували зростання польської економіки в 2009 році.

Наприкінці минулого місяця Міжнародний валютний фонд вперше оприлюднив негативний прогноз польського ВВП (мінус 0,7%).

Невдовзі після цього негативний прогноз для Польщі оприлюднила Єврокомісія – мінус 1,4%.

Ріст польського ВВП цього року прогнозує лише Світовий банк – на 0,5%.