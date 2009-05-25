Ринок ПК в Україні у І кварталі скоротився втричі

У першому кварталі 2009 року обсяг поставок персональних комп`ютерів на ринок України скоротився порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 67% і становив 190 тис. комп`ютерів.

Про це йдеться в дослідженні компанії IDC (США), результати якого надано УНІАН.

За оцінками аналітиків компанії, таке значне скорочення попиту на комп`ютери, перш за все, є наслідком економічної кризи в країні. Крім того, серйозним негативним чинником, що стримує поставки комп`ютерної техніки, є великі запаси техніки в каналі поставок. Так, за оцінками IDC, до кінця березня 2009 року на складах українських дистриб`юторів залишалися нереалізованими понад 130 тис. портативних комп`ютерів - ноутбуків, більшість із яких – це моделі середнього й верхнього цінового діапазону. В результаті частка портативних систем у поставках першого кварталу становила всього 17% (трохи більше 32 тис. шт.).

«Ситуація в сегменті настільних ПК не набагато краща», - наголошується в дослідженні.

Найсильніше криза вдарила по великих локальних складальниках, орієнтованих на великі проекти й роботу з роздробом, – у першому кварталі 2009 року сукупна частка в загальному обсязі поставок ПК перших десяти компаній-складальників зменшилася до 20%. При цьому, як наголошується в дослідженні, багато компаній так і не змогли повністю очистити свої склади від систем, вироблених ще в четвертому кварталі 2008 року, а деякі навіть зіткнулися з необхідністю згортання виробництва.

Аналітики IDC у найближчій перспективі не бачать чинників, які могли б сприяти покращенню кон`юнктури ринку ПК у 2009 році, й прогнозують подальше скорочення поставок – до 1,1 млн. одиниць за підсумками поточного року, що відповідає рівню поставок комп`ютерів на ринок України в 2005 році.

Довідка УНІАН. IDC – основний постачальник маркетингових досліджень і консультаційних послуг, організатор конференцій у галузі ІТ, телекомунікацій і побутових високотехнологічних пристроїв.

Понад 900 аналітиків IDC у 50 країнах оцінюють тенденції й можливості ІТ-галузі та технологій на світовому, регіональному й місцевому рівнях.

Із 1990 року IDC надає найважливішу інформацію про ринки інформаційних технологій і телекомунікацій в Центральній та Східній Європі. Компанія має офіс в Україні.