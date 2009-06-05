У Черкасах відкрився фестиваль дерев’яної скульптури «Древляндія»

У Черкасах, у міському парку «Перемога», відкрився фестиваль дерев’яної скульптури «Древляндія».

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ, 12 скульпторів з Черкащини та інших регіонів України, зокрема, Львова, Києва, Чернігова, впродовж найближчих п’яти днів на очах у глядачів створюватимуть з дерева відомі з дитинства персонажі казки «Золотий ключик»: Буратіно, Мальвіну, Кота Базиліо, Лисицю Алісу, Папу Карло, Цвіркуна та інших.

Скульптор з Чернігова Юрій БОРЩ, якому випало працювати над фігурою Кота Базиліо, розповів, що яку саме скульптуру доведеться створювати, учасники фестивалю визначали методом жеребкування.

Сировину для скульпторів придбали у Свідівському лісництві. Висота дубових колод - понад 2 метри, а діаметр – близько 1 метра.

Фестиваль «Древляндія» проходить у рамках святкування Дня міста Черкаси, яке відзначатимуть 6-7 червня.

Підбиття підсумків фестивалю планують провести 7 червня. До визначення переможців традиційно долучаться жителі та гості Черкас. Свої витвори майстри подарують місту. У подальшому дерев’яні персонажі казки «Золотий ключик» розмістять у парку «Перемога».

С.ОДАРИЧ зазначив, що подібні заходи є популярними в усьому світі, зокрема, й в Україні, адже відвідувачі можуть спостерігати, як скульптор зі звичайного поліна робить витвір мистецтва.

Як повідомив УНІАН директор черкаського комунального підприємства «Дирекція парків» Олександр РАДУЦЬКИЙ, «Древляндія» продовжує серію фестивалів, започаткованих у Черкасах міською владою. Торік у Парку 50-річчя Жовтня проходив фестиваль кам’яної скульптури «Живий камінь». Два роки поспіль узимку в Черкасах відбувався фестиваль льодових скульптур «КриЖталь».