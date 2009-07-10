Київрада заборонила продаж алкоголю і сигарет у медзакладах
09:00, 10 липня 2009Права споживачів
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А також розміщення інтернет-клубів
Київська міська рада заборонила продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива і тютюнових виборів, а також розміщення комп’ютерних та інтернет-клубів на території закладів охорони здоров’я комунальної власності столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли 9 липня на засіданні сесії Київради.
Депутати заборонили Київській міськдержадміністрації надавати в оренду приміщення в закладах охорони здоров’я підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють торгівлю алкогольними та тютюновими виробами та розміщують інтернет-клуби.
Передбачається, що реалізація рішення сприятиме покращенню ситуації в закладах охорони здоров’я, врегулює питання дисципліни в медзакладах.
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