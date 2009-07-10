Мобільні оператори не можуть встановлювати тариф 0,00 грн

Національна комісія з питань регулювання зв`язку прийняла рішення заборонити операторам телекомунікацій встановлювати тарифи на послуги рухомого (мобільного) зв`язку у розмірі 0,00 грн. за тарифну одиницю послуги (часову чи кількісну) без врахування собівартості цих послуг та отримання прибутку. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відповідне рішення мотивоване тим, що такі дії порушують вимоги законодавства у сфері телекомунікацій (ст.67 Закону України "Про телекомунікації"). Крім того, НКРЗ зобов`язала операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв`язку, надавати споживачам вичерпну інформацію про кінцеву вартість послуг. А також до 1 вересня 2009 року привести свою діяльність щодо інформування споживачів та встановлення тарифів у відповідність до законодавства.

Хрещатик