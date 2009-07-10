Ющенко: потрібно розширити національну екомережу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює необхідність розширення національної екологічної мережі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час наради з питань розвитку природно-заповідної справи у Волинській області.

Президент відзначив, що на сьогодні показник «заповідності» в Європі складає 15%, а в Україні лише 5%. В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що у Вінницькій та Донецькій областях цей показник складає лише 1%. Президент нагадав, що в 2008 році доручив уряду та місцевій владі забезпечити підготовку матеріалів щодо створення нових національних природних парків і заповідників. Указами Президента України передбачено створення 43 нових національних природних парків, розширення території 9 об`єктів природно-заповідного фонду.

«Не стоїть питання, як захистити відповідні масиви від людей. Питання, як захистити їх для людей, щоб ми пишалися своїм краєм», - сказав Віктор ЮЩЕНКО.

Водночас, він констатував, що проекти створення значної частини парків «слабко просуваються через перешкоджання Держкомлісгоспу». Зокрема, призупинено створення національних природних парків «Великий бір» (Сумська область), «Дніпровсько-Тетерівський» (Київська область), «Сіверсько-Донецький» (Луганська область), «Орільський» (Дніпропетровська область), «Білобережжя Святослава» (Миколаївська область). Органи Держкомлісгоспу мотивують відмову у погодженні проектів створення НПП загрозою для існування відповідних державних лісомисливських господарств, недостатнім, на їхню думку, рівнем вивчення доцільності створення парків, а також необхідністю повного матеріального відшкодування за території, які передаються у постійне користування паркам.

«Які цінності керують людьми, коли вони проштовхують таке блокування?» - запитав Президент. Він заявив, що чекає від Держкомлісгоспу звіту.

«Я даю 2 місяці, щоб ці питання більше не існували», - попередив Президент.

Крім того, він висловив стурбованість тим, що досі не узаконено розширення Карпатського біосферного заповідника. Звертаючись до представників Держкомлісгоспу та Закарпатської обласної адміністрації, Президент поставив вимогу ближчими днями вирішити це питання.

В.ЮЩЕНКО також відзначив, що в окремих випадках є спротив створення природних заповідників з боку органів місцевого самоврядування. Він наголосив, що важливо знайти спільну позицію з цієї теми між місцевою виконавчою владою, Міністерством охорони навколишнього середовища та органами місцевого самоврядування. «На мій погляд, перешкода одна - абсолютно формальне ставлення», - сказав Президент. Він закликав учасників наради шукати компроміси. «Я відводжу 30 днів, щоб ви поставили крапки в тих питаннях, які ініціювалися у тому числі з вашої сторони... я не приймаю відповіді, що у вас виникають проблеми з узаконення рішень, які приймалися у низці міністерств та відомств», - сказав Віктор ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що у 2009 році прийнято 4 Укази Президента України, якими створено національні природні парки. Глава держави підкреслив, що очікує повного виконання цих указів. «Голови ОДА під персональний контроль і звіт беруть супроводження виконання цих указів», - сказав він. За два місяці Президент очікує отримати повний звіт із цього питання.

Розкритикував В.ЮЩЕНКО і ситуацію із землевідведенням для парків. «Бачу єдину причину зволікання з рішенням земельних питань - це корупція, корпоративні інтереси - щось дрібне, низьке, але не державне. Немає розуміння, що це - державна справа», - сказав Президент.