“Війна” Google і Microsoft може здешевити ПК

Спроба компанії Google Inc позмагатися з операційною системою Windows від Microsoft Corp може зменшити ціни на персональні комп`ютери, і це на фоні того, що вони вже знизились через появу недорогих нетбуків.

Google заявила, що її недавно анонсована операційна система Chrome буде безкоштовною і вийде в другій половині 2010 року. Таким чином, компанія зробила крок, який може почати цінову війну з її основним конкурентом, корпорацією Microsoft.

Незважаючи на те, що Windows є безумовним лідером на ринку - операційна система зараз встановлена практично на 90 відсотках всіх ПК - Microsoft не здасть так легко свої позиції, він збирається випустити нову ОС під назвою Windows 7 цього року, кажуть аналітики.

"Стратегія Microsoft, ймовірно, полягатиме в тому, щоб конкурувати в ціні... Тепер є суперник "з м`язами" і впізнаваним брендом - це компанія Google", - сказав Брент УІЛЬЯМС, аналітик з Benchmark Co.

Операційна система Chrome, що працює на базі відкритого початкового коду (Open Source) Linux, за словами компанії Google, спроектована для роботи на будь-яких ПК. Але спочатку Chrome буде встановлена на нетбуках, спрощених ПК, створених в основному для роботи в інтернеті. Подібне рішення доцільне для Google, оскільки нетбуки - це єдиний сегмент на ринку ПК, що демонструє зростання.

На сьогодні нетбуки коштують приблизно 300-400 доларів, але ціни опускатимуться все нижче, бо на ринку з`являються нові пропозиції, а оператори бездротового інтернету роблять знижки на ПК під час оформлення в них контракту на підключення.

У той час, коли вартість майже всіх комплектуючих для ПК поступово зменшується, ціна операційних систем не змінюється, і "це повинно чинити деякий тиск на Microsoft", відзначає Шау ВУ, аналітик із Kaufman Bros.

Ш.ВУ вважає, що цінова конкуренція виробників ОС може в результаті підвищити прибутки виробників "заліза", дозволяючи купувати дешевший продукт завдяки зниженню вартості програмного забезпечення, а не комп`ютера.

Рейтер