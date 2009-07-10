У Черкасах підприємець підкидав у сміттєві баки міста рибні відходи

У Черкасах викрили і притягнули до адміністративної відповідальності підприємця, який підкидав мішки з рибними відходами в сміттєві контейнери міста.

Як розповіла кореспонденту УНІАН заступник керівника департаменту муніципальної інспекції Черкаського міськвиконкому Ольга ШВЕЦЬ, до муніципальної інспекції звернулись двірники однієї з ремонтно-експлуатаційних дільниць міста, які бачили, як з вантажівки викидали мішки з рибними відходами. Двірники записали номер і марку вантажівки.

За тиждень інспекторам вдалося встановити особу водія, який працював на одному з приватних підприємств, що займається переробкою рибної продукції. В інспекції він пояснив, що вже звільнився з роботи через те, що йому набридло виконувати вказівки керівництва і підкидати тухлу рибу в сміттєві контейнери міста.

Ще за кілька днів на директора даного підприємства в муніципальній інспекції склали протокол про адмінпорушення та рішенням адміністративної комісії виконавчого комітету накладено штрафні санкції – 119 грн.

За словами О.ШВЕЦЬ, директор-порушник пояснив, що викидав рибні відходи в місті, бо не мав як їх утилізувати. Після штрафних санкцій він пообіцяв припинити подібні дії і підписав угоду зі спеціалізованим підприємством на вивезення відходів.

Як зауважила заступник керівника департаменту, дванадцять інспекторів, що працюють в штаті муніципальної інспекції, не можуть охопити все місто, але завдяки співпраці з громадянами, працівниками комунальних підприємств, за останні 2 місяці вдалося затримати і притягнути до адміністративної відповідальності 30 порушників, які несанкціоновано викидали сміття на території міста.