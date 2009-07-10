“Донбасаеро” відкрила новий авіарейс

Авіаційна компанія «Донбасаеро» відкрила новий рейс за напрямком «Одеса – Донецьк – Баку».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі міжнародної співпраці Донецької торгово-промислової палати.Згідно з повідомленням, рейси виконують щотижня в п`ятницю. Виліт з Міжнародного аеропорту «Одеса» в 16.35, приліт в Баку в 22.40, а потім виліт з аеропорту в м. Баку за місцевим часом в 23.30. Політ здійснюється на повітряному судні Airbus 320 (150 крісел). У напрямку Одеса – Баку, Донецьк – Баку діють спеціальні тарифи для молоді, немолодих громадян; пасажирів, що подорожують сім`ями.