"Велика вісімка" виділить 15 млрд дол. для бідних країн

Лідери G8 ухвалили рішення виділити 15 млрд дол. на програму продовольчої безпеки для бідних країн. Як наголошують у підсумковому документі саміту "великої вісімки" в італійській Аквілі, ця сума розрахована на 3 роки і буде спрямована на інвестиції в сільське господарство, а також на боротьбу з продовольчою нестабільністю, передає Reuters.

Лідери G8 зобов`язалися забезпечити необхідну продовольчу допомогу.

Хрещатик