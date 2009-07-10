ТМ «Домашнє Свято» розширила асортимент

ТМ «Домашнє Свято» розширила асортиментну лінійку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що Черкаська бісквітна фабрика «Світ Ласощів», що входить до групи компаній «Петрус», почала виробництво сингл-бісквітів «Домашнє Свято».

Нові бісквіти упаковані в 50-ти грамову упаковку. У лінійці 3 смаки - з малиновою, полуничною начинками і з начинкою лісова ягода.

Запланований об`єм виробництва нового продукту - 100 тис. шт. в місяць.

Довідка УНІАН. «Петрус» - підприємство, яке об`єднує групу торгово-промислових компаній різних сфер бізнесу: виробництва алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сільськогосподарської продукції, митно-складських послуг, дистрибуції лікеро-горілчаних виробів, косметики, продуктів харчування, транспортних засобів, інвестиційних проектів у сфері будівництва комерційної та житлової нерухомості.

Група компаній «Петрус» представляє відомі в Україні та світі торгові марки: «Златогор», «Горілочка», «Статус», «Давній рецепт», «Графська», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille», «Cliven», «Brelil» та ін.

Асортимент продуктів харчування, що представляються ГК «ПЕТРУС», складається з імпортних ТМ і кондитерських виробів власного виробництва. Продаж продукції здійснюють 50 дистриб`юторів і 35 VIP-клієнтів за допомогою більш ніж 100 тис. торгових точок в Україні і за кордоном. Розвиток в Києві та Київській області здійснюється через прямі продажі. Продукція кондитерських фабрик групи компаній «ПЕТРУС» експортується в сімнадцять країн світу.

Також серед продуктів харчування, представлених «Петрусом», імпортні торгові марки; зокрема, консерви SunMille, продукти швидкого приготування Momental, Biokey, Invite, каші російської компанії «Абаско».

Черкаська бісквітна фабрика «Світ ласощів» У Черкасах розміщено основне виробництво продуктів харчування ГК «ПЕТРУС». У 2000 році на базі місцевої бісквітної фабрики було створено ТОВ «Світ ласощів». Асортимент продукції складається зі 180 найменувань солодощів, з яких 70 % – оригінальні вироби, розроблені фахівцями фабрики. На сьогоднішній день виробничі потужності дозволяють виготовляти більше 150 тонн кондитерських виробів на добу.

Продукція черкаських кондитерів представлена в Росії, Молдові, Азербайджані, Вірменії, Киргизії, Казахстані, країнах Балтики, в Ізраїлі, Канаді та США.

Підприємство має сертифікат ISO 9000-2001.