В Одеській області масово гине риба

Масовий мор риби у водоймах, що нагріваються вдень до 25-27 градусів, зафіксовано в південних районах Одеської області.

Зокрема, в Болградському районі співробітники МНС вже зібрали 25 тонн загиблої риби, повідомила кореспонденту УНІАН головний фахівець зі зв`язків із громадськістю Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА.

Найбільше риби, що спливла, виявили в місцевому водосховищі «Банновка» - приблизно 80% коропа й 15% білого амура. Її направляють на утилізацію в спеціально відведених місцях.

За попередніми оцінками співробітників районної санепідемстанції, які дослідили проби води, мулу й екземпляри риби, причина мору – «висока температура води й брак кисню в ній».