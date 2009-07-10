“МакДональдз” відкриватиме нові заклади в Україні

Компанія “МакДональдз” протягом 10 років планує збільшити кількість закладів в Україні до понад 200. Про це в інтерв`ю агентству УНІАН повідомив директор з маркетингу “МакДональдз” в Україні Сергій БРАТУСЄВ.

«Компанія планує розвиток в Україні – відкриття ресторанів у нових для “МакДональдз” містах і в тих, де наші ресторани вже успішно працюють. У цілому 10-річний план розвитку компанії в Україні передбачає збільшення кількості "МакДональдз" за цей період до більше 200 ресторанів», - сказав він.

При цьому С.БРАТУСЄВ повідомив, що цього року “МакДональдз” відкрив два ресторани - в Одесі та Вінниці. «До кінця року, за нашими планами, почнуть роботу ще декілька ресторанів у різних містах», - додав він.

«У 2009 році ми вже інвестували близько 60 млн. грн. у розвиток компанії. Ці інвестиції направлені не тільки на відкриття “МакДональдз”, але і на реконструкцію ресторанів, встановлення нового сучаснішого устаткування, впровадження нових програм», - відзначив співрозмовник агентства.

Крім того, за словами С.БРАТУСЄВА, компанія планує створення МакКафе. «МакКафе – це не окрема кав`ярня, це частина ресторану "Макдональдз", де відвідувачі можуть спробувати нове десертно-кавове меню. Для нас МакКафе це з одного боку можливість потішити відвідувачів новими стравами, а з іншого - зацікавити тих людей, які до цього не приходили в "МакДональдз", віддаючи перевагу традиційним кав`ярням», - повідомив він, додавши, «ми плануємо, що перше в Україні Маккафе почне роботу в 2011 році».

Довідка УНІАН. "МакДональдз" працює в Україні з 1997 року і є світовим лідером в галузі швидкого обслуговування (понад 30 тис. закладів в більш ніж 100 країнах світу). В Україні працює 67 закладів „МакДональдз” у 19 містах. Загальні інвестиції складають понад 100 млн. дол.