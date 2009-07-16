У Німеччині знищили поле з трансгенною кукурудзою

Противники генної інженерії в Німеччині знищили експериментальне поле, на якому вирощували генномодифіковану кукурудзу.

За даними поліцейської ділянки округу Бердеркрайс, генновідозмінені рослини на полі біля Айхенбарлебену зрізали, судячи з усього, на минулих вихідних або в понеділок, 13 липня.

Збитки оцінюються у розмірі 20 тис. євро.

Впродовж останніх місяців на території землі Саксонія-Анхальт були зафіксовані численні випадки знищення полів, засіяних трансгенними культурами.

Зокрема, на початку червня в Драйлебені знищили експериментальне поле, засіяне генномодифікованим цукровим буряком.

ТСН