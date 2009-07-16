Білоруський цукор загрожує українському виробникові

Постачання цукру з Білорусі загрожує українському виробництву та національній безпеці.

Так вважає заступник міністра аграрної політики Іван ДЕМЧИК. Він виклав свою позицію у листі до голови Державної податкової адміністрації (ДПА) Сергія БУРЯКА.

"Зростання обсягу постачань цукру з Білорусі загрожує зменшенням площі посівів буряка, закриттям заводів і може негативно позначитися на національній продовольчій безпеці", - зазначається в листі І.ДЕМЧАКА.

Згідно з документом, в травні з цієї країни до України було ввезено 7,528 тис. т цукру, а вже в червні – 10 тис. т. Торік в травні постачання склали близько 1,85 тис. т, а в червні постачань не було. Всього за I півріччя цього року до України було ввезено 22 тис. т білоруського цукру на суму 9,6 млн. дол.

Зростання об`єму імпорту білоруського цукру стало можливе завдяки сезонному зростанню цін на нього, наголошується в листі І.ДЕМЧАКА. З початку року цукор подорожчав майже вдвічі. У Мінагрополітіки це пояснюють діями перекупників.

В Україні ж торік виробництво цукру скоротилося на 15,5%.

Білоруський цукор-сирець продається в Україні в середньому на 100 доларів дешевше бурякового. Крім того, в Білорусі діє пільговий режим оподаткування, що дозволяє здешевити переробку цукру. А його ввезення до України з Білорусі не обкладається митом – з 1 січня 2007 року цукор включений в договір про режим вільної торгівлі.

У листі І.ДЕМЧАК зажадав від ДПА штрафувати продавців білоруського цукру, причиною є перевищення квоти.

"Ми також звернулися з листом в Держмитницю з проханням не розмитнювати білоруський цукор. Ініціюватимемо антидемпінгове розслідування", - повідомив він.

Для того, щоб ДПА почала штрафувати підприємців, необхідно змінити закон ``Про державну податкову службу".

Крім того, Україна не може виключити цукор з режиму вільної торгівлі з Білорусією в одноосібному порядку. Це викличе відповідну реакцію білоруської сторони.

Якщо ж темпи імпорту білоруського цукру збережуться, українські цукровиробники втратять внутрішній ринок.

ТСН