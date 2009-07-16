Міністерство освіти та науки скасувало пільги для медалістів
Та слухачів підготовчих відділень
Міністерство освіти та науки України скасувало пільги для вступників до вищих навчальних закладів, крім тих, що визначені відповідними законами та рішеннями уряду щодо дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, чорнобильців.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН.
Слухачі підготовчих відділень вузів і випускники, що закінчили школу із золотою медаллю, пільг позбулися. Вони вступатимуть за загальними правилами. За умови однакової кількості набраних балів у сертифікатах перевагу нададуть абітурієнтам, які мають медаль, проживають у гірській місцевості, є членами багатодітної сім’ї та іншим.
За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня зараховуватимуться: учасники міжнародних олімпіад; призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук.
У міністерстві повідомили, що для пільговиків виділятимуться додаткові бюджетні місця.
Міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК вважає, що особливу увагу потрібно звернути на організацію вступу осіб з особливими потребами і забезпечити виконання вимог законодавства щодо їхніх прав на здобуття вищої освіти.
На його думку, «мають бути унеможливлені будь-які випадки відмови у прийомі документів, що засвідчують пільги, встановлені державою”.
Водночас, зауважив міністр, необхідно “максимально уважно розглядати медичні довідки, які надають абітурієнти».
“МОН спільно з Міністерством охорони здоров’я здійснюватиме посилений контроль за достовірністю видачі медичних довідок абітурієнтам”, йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначають, що у 2008 році за кошти державного бюджету вступили 5,38% пільговиків від загальної кількості вступників до навчальних закладів, які підпорядковані Міносвіти.