На Буковині отруїлось 23 особи

Протягом 14-15 липня на Буковині до інфекційних відділень лікарень Глибоцького та Сторожинецького районів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 23 особи, у тому числі троє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалі 12 липня на весіллі у селі Йорданешти Глибоцького району вживали страви домашнього приготування. Всього на святковому обіді було біля 90 гостей.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня один пацієнт залишається у важкому стані, 5 – у стані середнього ступеня важкості та 17 – легкого ступеня важкості.

Фахівці районних СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.