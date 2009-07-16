Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Львову 38 млн. євро на модернізацію дорожньо-транспортної системи.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, цей найбільший пакет муніципального фінансування, що надається банком у Західній Україні, включає кредит на суму 12 млн. євро комунальному транспортному підприємству «Львівелектротранс». А також кредит на суму 26 млн. євро підприємству «Львівавтодор», яке зараз створюють у місті, і яке займатиметься будівництвом та обслуговуванням доріг.

За інформацією ЄБРР, фінансування в рамках цієї програми буде використано для реконструкції трамвайних ліній і відповідної інфраструктури уздовж двох найбільш завантажених транспортних маршрутів у Львові, а також для придбання рухомого складу. Також воно допоможе впровадити системи управління дорожнім рухом, модернізувати трамвайну інфраструктуру й депо. Крім цього, проект сприятиме впровадженню електронної системи продажу проїзних квитків і стратегій паркування в місті.

«Ця програма дозволить «Львівелектротрансу» запропонувати львів`янам більш конкурентноспроможні та якісніші послуги громадського транспорту. Краща й надійніша дорожня інфраструктура також допоможе Львову відстояти право приймати чемпіонат Європи з футболу Євро-2012», – зазначив директор відділу муніципальної та екологічної інфраструктури ЄБРР Жан-Патрік МАРКЕ.

Також повідомляють, що підтримка технічної співпраці в цьому проекті надана урядами Австрії та Канади, Європейською комісією через її Фонд інвестицій у рамках політики сусідства, а також Спеціальним фондом акціонерів ЄБРР.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 липня 2009 року, він узяв на себе зобов`язання з надання інвестицій на суму 4,3 млрд. євро у рамках 179 проектів.