ТД "Арда" пропонує французьку мінводу Badoit

Торговий дім "Арда" розпочав постачання французької мінеральної води Badoit на український ринок. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТД "Арда" – ексклюзивного постачальника цієї води до України.

Повідомляють, що мінвода Badoit є лідером у Франції серед мінеральних газованих вод преміум-класу та входить у портфель брендів компанії Danone разом з водою Evian, яка вже присутня на українському ринку.

Наголошують, що унікальність води Badoit полягає в газуванні природним шляхом, тоді як в інші води газ додається штучно.

Вода Badoit розлита в скляні пляшки місткістю 0,33 і 0,75 літра і продаватиметься виключно в HoReCa – в елітних ресторанах, кафе та барах.