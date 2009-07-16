СБУ викрила схему реалізації контрафактної горілки

У Херсонській області співробітники СБУ спільно з податківцями викрили та припинили незаконну діяльність міжрегіонального злочинного угрупування, яке виготовляло й реалізовувало контрафактну горілку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, слідством встановлено, що зловмисники виготовляли підробну продукцію на потужностях підприємства Кіровоградської області, після чого транспортували та реалізували її на території Київської, Херсонської, Житомирської, Миколаївської, Харківської областей за підробленою товарно-супровідною документацією через мережу гуртової та роздрібної торгівлі.

Впродовж 2008-2009 років з Кіровограда лише до Херсону для тіньової реалізації щомісячно доставляли 120-170 тис. пляшок фальсифікату.

У результаті злочинних дій обсяг недоотриманого акцизного збору в державний та місцевий бюджети тільки за один місяць складав близько 700 тис. грн.

У зловмисників вилучили печатки, підроблені товарно-супровідні та фінансові документи, виробниче обладнання, близько 2 тис. фальшивих акцизних марок та 93 тис. пляшок контрафактної горілки на загальну суму 1 млн. 300 тис. грн.

За матеріалами СБУ органами ДПА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст.216 (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок) Кримінального кодексу України.