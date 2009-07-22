Австралійці створили найбільший у світі ламінгтон

Австралійські кулінари знову вирішили потрапити до Книги рекордів Гіннеса. До святкування національного дня ламінгтона - бісквіта, облитого шоколадною помадкою та обсипаного кокосовою стружкою, вони створили справжній шедевр.

"Від імені колишнього губернатора штату Квінсленд лорда Ламінгтона, на честь якого назвали це диво, я офіційно оголошую, що на моїх очах встановили новий світовий рекорд", - сказав представник суддівської комісії Іана БЕРІ.

Гігантський пиріг важив 1320 кг.

За легендою, рецепт виготовлення ламінгтона належить куховарці губернатора. Подаючи на одному з прийомів в Будинку уряду улюблений бісквіт господаря, облитий шоколадом, вона зауважила, що від спеки пиріг потік, та ще й з’явились на ньому чиїсь відбитки пальців. Щоб уникнути конфузу та зекономити час, жінка ухвалила мудре рішення: посипала десерт кокосовою стружкою. "Експеримент" викликав справжній фурор. Так народився ламінгтон, якому вже більше століття.

ІТАР-ТАРС