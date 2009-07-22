У Росії спецслужбам дозволили переглядати пошту громадян

У Росії 21 липня набув чинності наказ Мінкомзв’язку РФ, який надає право спецслужбам переглядати листи, посилки та інші поштові відправлення громадян.

У наказі, опублікованому "Російською газетою", йдеться про те, що поштові відділення зобов`язані на запит уповноваженого органу передавати йому інформацію про надані послуги поштового зв`язку, інформацію про користувачів, а також самі поштові відправлення.

Якщо поштове повідомлення передавалося в кодованому вигляді, поштовики зобов`язані надати його спецслужбам вже перекодованим.

Крім того, за новим наказом, силовики отримають доступ до баз даних операторів поштового зв`язку.

Як пишуть "Нові Вісті", в Мінкомзв’язку заявляють, що подібні операції з поштовими відправленнями можливі лише за рішенням суду. Однак, в тексті наказу про судові рішення нічого не пишуть.

Хрещатик