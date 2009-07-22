“Соняшниково–Оливковий Мікс” від “Стожар” набуває популярності

«Стожар Соняшниково–Оливковий Мікс» набуває дедалі більшої популярності. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Кернел», найбільшого виробника соняшникової олій на ринку України.

Прес-служба повідомила, що з початку появи цього продукту на ринку компанія «Кернел» реалізувала понад 1,5 мільйона пляшок “міксу”.

Зазначають, що новий продукт вдало поєднує всі переваги спеціально очищеної соняшникової та оливкової олій. Оливкова олія має найбільший вміст біологічно цінних жирів серед усіх існуючих олій. Вона є незамінним джерелом вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів, які сприяють укріпленню та омолодженню організму, запобігає хворобам серця та нормалізує артеріальний тиск. Регулярне вживання оливкової олії в декілька разів знижує ризик захворювання на рак молочної залози у жінок. Саме оливкова олія містить велику кількість мононенасичених жирних кислот, які поліпшують роботу жовчовивідних шляхів, знижують рівень шкідливого холестерину і кількість жирових клітин, які беруть участь у тромбоутворенні. Крім того, склад цих кислот дуже подібний до складу жирів, які містить материнське молоко. Тому вони легко засвоюються в організмі і вкрай корисні для дітей та літніх людей. А вітаміни А, D, Е засвоюються організмом лише за допомогою жирних монокислот. Оливкова олія перешкоджає передчасному старінню організму, сприяє загоюванню виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, поліпшує роботу шлунка, кишківника, підшлункової залози та печінки. Оливкова олія швидко, легко і повністю засвоюється в людському організмі. На відміну від інших рослинних жирів, в оливковій олії канцерогени не з’являються навіть після багатократної термічної обробки.

Соняшникова олія « Стожар» збагачена вітаміном «Е», що також впливає на побудову клітин, синтез гормонів та підтримку імунітету. Завдяки вмісту токоферолів вітамін «Е» захищає олію від окислення, а, потрапляючи в організм людини, зв’язують вільні радикали, нормалізують обмін речовин і уповільнюють процес старіння організму. Тому , увібравши в себе унікальні властивості найкращих олій, “Соняшниково–Оливковий Мікс” додасть стравам більше корисності та вишуканого смаку, оскільки вчені довели: найбільшу користь для здоров’я людини дає поєднання різноманітних жирів.

Довідка УНІАН. Компанія “Кернел” - лідер українського ринку бутильованої соняшникової олії, один з найбільших українських експортерів соняшникової олії та зернових культур.

"Кернел" – вертикально інтегрована компанія, що динамічно розвивається в агропромисловому комплексі України з 1995 року. Напрямки діяльності: виробництво соняшникової олії, дистрибуція бутильованої олії в Україні, експорт соняшникової олії та зернових культур, надання послуг зі зберігання зернових й олійних культур на елеваторах, надання послуг з перевалки зернових вантажів у порту Іллічівськ, агровиробництво.

Торговельні марки: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак золота», «Любонька», «Маринадо».