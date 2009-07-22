У Вінницькій області виробництво м'яса скоротилося на 32%

Підприємства Вінницької області в січні-червні 2009 року скоротили виробництво м`яса на 32,5%, ковбас – на 45,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Василь ЧЕРНИЙ.

За його словами, скорочення виробництва м`ясної та ковбасної продукції в першому півріччі 2009 року відбулося через дефіцит сировини.

У порівнянні з червнем 2008 року в червні цього року виробництво м`яса скоротилося на 17,36%, або 0,487 тис. тонн, – до 2,318 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році підприємства Вінницької області скоротили виробництво м`яса майже на 20%, а виробництво ковбаси збільшили на 6,5% в порівнянні з 2007 роком.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області працює 20 м`ясопереробних підприємств.