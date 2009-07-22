На Кіровоградщині заборгованість із зарплати зросла на 38%

У січні-червні 2009 року заборгованість із виплати заробітної плати у Кіровоградській області збільшилась на 13 млн. грн. (38%) і на 1 липня становила 47,6 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні праці та соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації.

Зокрема, за півроку заборгованість на економічно активних підприємствах зросла на 10,7 млн. грн. (на 43,6%) і становить 35,3 млн. грн.; на підприємствах-банкрутах – на 1,4 млн. грн. (16%) до 10 млн. грн.; на економічно неактивних підприємствах – на 946 тис. грн. (68%) і становить 2,3 млн. грн.

На економічно активних підприємствах найбільша сума боргу припадає на галузь промисловості – 27 млн. грн. (76,6% до загальної суми). Заборгованість на підприємствах будівництва становить 1,1 млн. грн., транспорту – 1,7 млн. грн., торгівлі – 1,4 млн. грн., у сільському господарстві – 137 тис. грн.