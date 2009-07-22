Польща планує збільшити доходи бюджету за рахунок заможних
Ініціюють зміни до закону
Польська партія влади «Громадська платформа» (РО) розглядає можливість збільшення доходів бюджету 2010 року за рахунок підвищення відрахувань до Пенсійного фонду багатими поляками.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку ініціативу озвучив голова фракції РО в Сеймі Збігнєв ХЛЕБОВСЬКИЙ, зазначивши, що остаточне рішення ухвалить прем`єр-міністр Дональд ТУСК.
З.ХЛЕБОВСЬКИЙ пропонує відмінити норму, згідно з якою, поляки, які заробили за рік більше 30 тис. доларів, перестають платити відрахування до Пенсійного фонду.
За даними Gazetа Wyborcza, в Польщі є люди, які щонеділі заробляють таку суму - серед яких, зокрема, топ-мененджери банків, - і відразу перестають платити пенсійні відрахування.
Загалом в країні є близько 300 тис. осіб, які в результаті передбачуваної реформи будуть зобов`язані платити більше до пенсійного фонду (ZUS).
Завдяки додатковим пенсійним відрахуванням багатими поляками, уряд зможе зменшити розмір дотації ZUS на виплату пенсій і рент, яка цього року становитиме близько 10 млрд. доларів.
Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі, що збільшив у червні через кризу бюджетний дефіцит цього року на 2,8 млрд. доларів - до 8,5 млрд. доларів, планує дефіцит майбутнього року скорочувати за рахунок прискореної приватизації та прибутку Нацбанку.
Уряд обіцяє не підвищувати податки в 2009 році, але не виключає такої можливості в майбутньому, якщо погіршиться економічна ситуація в країні.
З початку цього року в Польщі почали діяти нові правила оподаткування доходів фізичних осіб, від яких виграли в першу чергу заможні поляки. Зокрема, найвищу ставку було зменшено до 32 з 40 раніше діючих відсотків, тоді як мінімальну - до 18 з 19%.
Мінімальна зарплата в Польщі в 2009 році (до оподаткування) становить близько 400 доларів, а середня по країні в першому кварталі становила близько тисячі доларів.