Київський університет ім. Шевченка просить додаткові бюджетні місця

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка проситиме Міністерство освіти та науки України виділити для ВНЗ додаткові місця для підготовки фахівців за державним замовленням.

Про це повідомив на прес-конференції проректор університету Володимир БУГРОВ.

За його словами, цьогоріч в їхньому ВНЗ склалася “вкрай складна” ситуація зі вступною кампанією. Так, університет отримав 2 тис. 481 місце держзамовлення на 2009/2010 навчальний рік. При цьому на вступ “на бюджет” подали 23 тис. 774 заяви. Серед них, зокрема, 852 заяви абітурієнтів (третина держзамовлення), які мають право на позаконкурсне зарахування. Тобто, якщо вони принесуть оригінали своїх документів – сертифікатів про незалежне зовнішнє оцінювання та атестат, то автоматично стануть студентами.

Так, за інформацією В.БУГРОВА, на 15 бюджетних місць зі спеціальності “туризм” подано заяви від 28 осіб, які претендують на позаконкурсне зарахування; на економіку підприємства – 25 місць держзамовлення і 40 позаконкурсних заяв; на менеджмент – 25 і 29 відповідно; на міжнародну економіку – 25 і 25; на облік і аудит – 20 і 26, фінанси та кредит – 25 і 38. Загалом по економічному факультету на 170 місць держзамовлення – 185 осіб, які претендують на позаконкурсне зарахування.

В Інституті міжнародних відносин, з усіх 150 бюджетних місць 133 фактично закриваються пільговиками, повідомив В.БУГРОВ. Згідно зі списками абітурієнтів, в університет подали заяви 1,5 тис. осіб пільгових категорій, в т.ч. призерів та переможців різних шкільних олімпіад, а також дітей-сиріт, дітей-інвалідів та ін.

За словами В.БУГРОВА, зараз виникла колізія, коли абітурієнт має при вступі 400 балів з 400 можливих і він не проходить до ВНЗ, оскільки всі місця зайняті пільговиками, які мають приблизно 250 балів.

“Це було для нас вражаючою, шокуючою річчю і ми пішли на безпрецедентний крок. Вчора приймальна комісія прийняла рішення, що на ті спеціальності, де пільговики становили 50% плану держзамовлення, встановити конкурс серед самих пільговиків. А також просити Міністерство освіти та науки виділити додаткові місця для осіб з високими результатами”, - сказав В.БУГРОВ.

За його інформацією, вже були проведені попередні переговори з Міносвіти щодо зарахування студентів в цьому році до їх університету.

“Вчора Іван ВАКАРЧУК телефонував під час засідання приймальної комісії, його повідомили про це рішення і він сказав, що, мабуть, це таки правильно”, - повідомив В.БУГРОВ

Університет проситиме збільшення на 100% місць держзамволення на спеціальність “туризм” географічного факультету; “економіка підприємництва” і “фінанси та кредит” економічного факультету; “реклама і зв’язки з громадськістю”, “видавнича справа та редагування” Інституту журналістики; “англійська мова і література” та “переклад” Інституту філології; на “інженерію” факультету кібернетики.

Виділення додаткових місць, за словами проректора, можливе, наприклад, за рахунок зменшення їх в інших ВНЗ за спеціальностями, які не користуються там попитом, тобто перерозподілити вже затверджене держзамовлення.