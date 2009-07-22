Газ для населення подорожчає з 1 вересня?

Підвищення цін на газ в Україні вже затверджене. У розпорядженні видання "Комерсант-Україна" опинилися постанови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), згідно з якими з 1 вересня на 20% підвищується його вартість для населення, а з 1 жовтня – для теплокомуненерго (ТКЕ).

Газета пише, що постанови прийняли ще на початку липня і вони були необхідні для отримання Україною кредиту МВФ. Тому надалі документ може бути переглянуто, вважають експерти.

Постанови №811 "Про затвердження цін на природний газ, який використовується для потреб населення" і №812 "Про затвердження граничного рівня цін на природний газ для підприємств ТКЕ" були прийняті Нацкомісією регулювання електроенергетики 9 липня. Як розповіло виданню джерело, близьке до переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом, документи передали представникам організації 10 липня.

Постанови передбачають підвищення на 20% роздрібних цін на газ для населення з 1 вересня, а для ТКЕ – з 1 жовтня. Крім того, з 1 січня і до кінця 2010 року планується щоквартальне зростання вартості палива для населення на 20%. А тарифи на газ для ТКЕ в 2010 році мають бути підвищені до рівня, який дозволить "Нафтогазу" не компенсувати різницю між ціною закупівлі у "Газпрому" і продажем ТКЕ. Зараз населення купує природний газ по 402-622 грн. (близько 51,5-79,7 дол.) за тисячу кубометрів (залежно від обсягів споживання).

У прес-службі НКРЕ коментувати постанови відмовилися. Прес-секретар "Нафтогазу" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що НАК не одержувала копії постанов. Але джерело видання, близьке до компанії, підтвердило їх достовірність, пояснивши, що документи можуть бути опубліковані до 1 вересня, коли вони мають набути чинності.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО досі заявляла, що вартість палива для населення не буде зростати: "Я категорично проти підвищення ціни на газ для людей. Я пообіцяла, що цього року вона не зміниться, і я дотримаю свою обіцянку".

Проте місія Міжнародного валютного фонду відмовилася видавати черговий транш без зростання цін на газ. За підвищення вартості палива виступав і Президент України Віктор ЮЩЕНКО. 15 липня він надіслав лист Ю.ТИМОШЕНКО (копію має в своєму розпорядженні видання), в якому заявив, що дефіцит фінансових ресурсів "Нафтогазу" перевищує 27,3 млрд. грн. Президент рекомендував в IV кварталі підвищити ціни на газ для населення і ТКЕ на 20%, що дозволило б "Нафтогазу" вже до кінця року одержати додатково 700 млн. грн.

Член комітету Верховної Ради з ПЕК Сергій ТУЛУБ вважає, що до 1 вересня постанови можуть бути скасовані, або замість них будуть прийняті нові.

"Уряду потрібно було щось показати МВФ, щоб вирішити питання з кредиту. Тепер НКРЕ може їх відмінити або прийняти нові документи, в яких будуть прописані інші умови зростання вартості газу", – говорить С.ТУЛУБ.

Фінансовий директор "Укрнафти" Володимир ПУСТОВАРОВ упевнений, що НКРЕ у будь-якому разі буде вимушена підвищити вартість газу для населення.

"Зараз при продажу кожної тисячі кубометрів газу населенню видобувачі зазнають збитків до 400 грн. за тисячу кубометрів, далі так тривати не може", – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня В.КАЛЬЧЕНКО заявив, що Національна комісія регулювання електроенергетики приступила до вивчення можливості підвищення на 20% тарифів на газ для населення з 1 вересня 2009 року, для теплокомуненерго – з 1 жовтня ц.р. За його словами, таким заходом комісія приступила до виконання завдання в рамках відповідного доручення Президента України В.ЮЩЕНКА, закріпленого в планах заходів щодо стабілізації фінансового становища НАК «Нафтогаз України».