"Оболонь" презентувала новий ролик

З 17 липня на 16-ти національних телеканалах почалася трансляція нового ролика ТМ «Оболонь», що прийшов на зміну попередньому, який розповідав про міжнародне визнання бренду «Оболонь».

Як повідомляє прес-служба компанії, завдання нового кліпу – розповісти про популярність пива «Оболонь» серед українців. Але не холодними цифрами, а мовою простих людських емоцій. Адже ТМ «Оболонь» увійшла у життя багатьох українців, для кожного з них ця марка пов’язана з особистими переживаннями, ситуаціями та спогадами. Тому весь ролик побудований на позитивних образах та ситуаціях, в яких ТМ «Оболонь» є одним з головних героїв. Також у ролику вперше звучить нове послання споживачам – «Оболонь – улюблене пиво українців!», що підтверджується обсягами продажів за роки незалежності України.

«У ролику розповідається кілька коротких історій про великі та маленькі радості простих мешканців нашої країни, які вони розділяють один з одним та улюбленим пивом – «Оболонь», - сказала директор з продажу та маркетингу ЗАТ «Оболонь» Олена ГАРБАРЧУК.

Відеоролик можна переглянути за посиланням:

http://www.youtube.com/watch?v=I5N45u5q-Lw